«И 6 лет назад я говорил, что единственным человеком, способным вызволить моего отца Дильгама Аскерова из армянского плена, является наш Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. И сегодня это было доказано».

Об этом сказал сын Дильгама Аскерова Кюрдоглу Аскеров.

«Большое спасибо нашему президенту за то, что подарил этот день нашей семье. Теперь моя самая большая мечта — встретиться с ним, пожать ему руку и поблагодарить его лично за освобождение моего отца из армянского плена. Да Здравствует Наш Верховный Главнокомандующий», — заявил он (цитата по АПА).

Отметим, что сегодня днем была обеспечена доставка самолетом в Баку Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, которые с июля 2014 года находились в заложниках у армянской стороны. После того, как будут осуществлены соответствующие карантинные меры, освобожденные лица воссоединятся со своими семьями.

Minval.az