В Министерстве образования произошли очередные кадровые перестановки.
Как сообщили в Министерстве, соответствующим приказом министра образования Эмина Амруллаева, начальник Управления образования города Баку Рашад Тагиев назначен на должность начальника отдела Организации и управления общего образования Министерства образования.
Другим приказом министра Мехрибан Велиева назначена начальником Управления образования города Баку.
Отметим, Мехрибан Велиева занимала должность директора лицея имени академика Зарифы Алиевой при Министерстве образования.