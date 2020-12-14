Служба электронной безопасности министерства транспорта, связи и высоких технологий предупреждает о фейковых сайтах, открытых от имени ООО «Азерпочт», сообщает пресс-служба Министерства.

Группа кибермошенников создает сайты, схожие с официальным сайтом ООО «Азерпочт». Их цель — граждане, которые что-то продают на различных сайтах онлайн-продаж.

Кибермошенники, в качестве покупателей, пишут этим гражданам с фейковых номеров «WhatsApp», сообщая, что хотят что-то купить, и просят у продавца зайти на фейковый сайт «Азерпочт» и внести информацию о банковской карточке. Открыв такой линк, гражданин вносит информацию, после чего кибермошенники присваивают средства, находящиеся на балансе.

Служба электронной безопасности призывает граждан быть максимально внимательными в киберсреде, а чтобы не стать жертвами подобных случаев, не переходить на линки, указанные в сообщениях от незнакомых лиц, выполнять все операции, вводя вручную адрес официального сайта структуры.

Граждане, которые, доверившись, предоставили банковскую информацию, должны проинформировать об этом свой банк, чтобы ограничить снятие средств со счета.

Также просьба к гражданам сообщать о таких случаях на сайт www.cert.az или электронный адрес [email protected]

Minval.az