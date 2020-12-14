«Нарушение принципа нейтралитета может нанести удар по легитимности деятельности российских миротворцев в этом регионе».

Об этом сказал политолог Сергей Марков, комментируя вопрос изменения карты территорий, контролируемых в Нагорном Карабахе российскими миротворцами.

По его словам, президент России Владимир Путин уделяет большое внимание урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Россия играет положительную роль в урегулировании этого конфликта. Россия позволила Азербайджану и Армении закончить войну и прийти к мирному соглашению. Владимир Путин распорядился, чтобы российские миротворцы действовали в соответствии с их мандатом. Это означает, что российские миротворцы занимают именно нейтральную позицию и действуют только по согласованию с обеими странами — Азербайджаном и Арменией. Любое нарушение этого принципа может поставить под удар легитимность деятельности российских миротворцев в этом регионе. Поэтому любое отклонение от этих принципов означает нарушение приказа президента Владимира Путина о миротворцах», — отметил Марков в интервью АПА.

Российский эксперт также подчеркнул, что миротворцы в Карабахе, возможно, больше прислушиваются к позиции армянской стороны:

«Думаю, что некоторые российские миротворцы находятся в контакте с Арменией, возможно, с Министерством обороны Армении, с армянскими вооруженными формированиями на территории Нагорного Карабаха. Возможно, российские миротворцы больше прислушиваются к армянской стороне. Потому что больше контактируют с ними. Я думаю, есть серьезные основания для справедливого возмущения, беспокойства азербайджанской общественности, и это возмущение ни в коем случае не должно оставаться без реакции России, и не останется…».

С.Марков отметил важность установления тесного контакта между азербайджанской стороной и российскими миротворцами.

«Выход из этой ситуации, на мой взгляд, не в том, чтобы ставить под сомнение легитимность российских миротворцев, а в том, чтобы наладить коммуникации, тесный контакт миротворцев с азербайджанской стороной. Думаю, российские миротворцы будут действовать в соответствии с решениями, согласованными в одно время Азербайджаном и Арменией. Если возникает противоречивая ситуация, то это нужно решать за столом переговоров», — резюмировал он.

Minval.az