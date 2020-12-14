Министерство здравоохранения внесло ясность в слухи о прекращении выдачи лекарств лечащимся в домашних условиях коронавирусным больным и о том, что эти лекарства предоставляются только семьям шехидов.

Как сообщила в ответ на запрос АПА заведующая отделом Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Сабина Бабазаде, по решению министерства больным, проходящим курс лечения в домашних условиях, выдаются только витамины: «Население ошибочно полагает, что мы выдаем все лекарства – нужные или ненужные при лечении коронавируса. Хотя министерство выдает из лекарств только витамины C и D, магнезиум, селен, цинк и парацетамол для снижения температуры».

По ее словам, комплексные витамины даются для того, чтобы пациенты с легкими симптомами принимали их, сбивали температуру и не было последствий.

С.Бабазаде отметила, что поликлиники только на первоначальном этапе дают эти витаминные комплексы для людей с легкими симптомами.

В случае заболевания не стоит паниковать. Инфицированные должны связаться с участковым врачом. Не следует заниматься самолечением, не проконсультировавшись с врачом. Витамины даются для того, чтобы усилить иммунитет».

Minval.az