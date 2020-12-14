15 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, снизится с 767 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются местами кратковременные дожди, в горах снег, днем осадки прекратятся. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-4, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Minval.az