Сегодня состоялось онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента, председатель комитета Сиявуш Новрузов сообщил, что в повестку дня включены 2 вопроса, передает Репорт.

Сначала С.Новрузов представил законопроект «О переименовании села Сагиян Шамахинского района Азербайджанской Республики в село Гюнешли». Он отметил, что в ряде территорий, освобожденных Азербайджанской армией под руководством президента Ильхама Алиева от оккупации, уже начался процесс переименования сел и районов. Несмотря на то, что Шамахинский район географически не близок к освобожденным территориям, однако название села Сагиян на его административной территории никак не связано с азербайджанским этносом, национально-наследственными ценностями, историей, географией нашего народа, бытом местного населения.

С.Новрузов подчеркнул, что второй вопрос повестки дня — документ о внесении изменений в «Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике», добавленный в закон «О территориях и землях муниципалитетов», также связан с этим, и в связи с этим в муниципальных списках предусматривается заменить название муниципалитета Сагиян Шамахинского района на муниципалитет Гюнешли.

В конце заседания было принято решение рекомендовать оба вопроса для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Minval.az