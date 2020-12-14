Предприниматели, желающие построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, могут представить свои бизнес-проекты в Агентство развития малого и среднего бизнеса (АРМСБ).

Как сообщили в АРМСБ, обратившимся в Агентство предпринимателям будет дана информация по экономическому и инвестиционному потенциалу этих территорий, а также оказана консультационная, координационная и другая поддержка и услуги.

Предприниматели, желающие построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях, могут заполнить соответствующую форму на официальном сайте Агентства, пройдя по следующей ссылке:

https://smb.gov.az/docs/Elanlar/Biznes%20layih%C9%99l%C9%99r%20%C3%BCzr%C9%99%20m%C3%BCraci%C9%99t%20formas%C4%B1.pdf?_t=1607929830

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