Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденных сел Амирварлы и Деджал Джабраильского района.
Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденных сел Амирварлы и Деджал Джабраильского района.
Дата: 2020/12/14 13:25
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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