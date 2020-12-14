Стал известен порядок использования СМС-разрешений лицами, не имеющими разрешения на проживание в Азербайджане.

Соответствующей публикацией поделился в Facebook начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов.

Он отметил, что для СМС-разрешения используется номер, указанный на разрешении на проживание, а если такого разрешения нет, то регистрационный номер по месту пребывания: «Колл-центр 919 работает непрерывно в усиленном режиме, наряду с этим, если нет особой необходимости, то иностранцы могут получить номер для СМС-разрешения, позвонив вечером или ночью. Этот номер легко можно получить и на интернет-сайте службы. При возникновении трудностей в связи с номером его можно получить, введя на нижеуказанную интернет-страницу дату рождения и номер паспорта».

https://eservice.migration.gov.az/public/application-track?lang=az&fbclid=IwAR3oTVfYpiBnXc7LQFV9NI_kgaCjgEK4RDta9GFzeSYV3X1O-LcMFwoZbds

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