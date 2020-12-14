На въездах и выездах из столицы, улицах и проспектах, подпадающих под административную территорию, установлены стационарные и мобильные карантинные посты, сообщили в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

Отмечается, что созданы наряды из сотрудников полиции и военнослужащих Внутренних войск.

Основная цель – предотвратить дальнейшее распространение пандемии коронавируса в республике и снизить до минимума новые случаи заражения. Поэтому еще раз просьба к гражданам следовать соответствующим требованиям Оперштаба при Кабмине. В отношении нарушителей правил в законном порядке будут приниматься меры административного взыскания.

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