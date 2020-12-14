Очередная акция по посадке деревьев прошла на территории города Джабраил. В акции приняли участие сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства внутренних дел.

Как сообщили в МЭПР, по словам представителя Службы развития лесного хозяйства Мехмана Сафарова, в ходе акции были посажены восточные чинары с соблюдением требований карантинного режима.

«В рамках осенней кампании по посадке деревьев на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Агдамского, Зангиланского и Губадлинского районов также были проведены соответствующие мероприятия, посажены деревья, посеяны семена. Посевно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах республики».

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