Усилены мониторинги, проводимые Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики с целью своевременного выявления и предупреждения возникновения дефицита лекарственных средств по причине их продажи по искусственно завышенной цене.

Представитель Государственной службы по антимонопольной политике и контроля за потребительским рынком Гюнель Бахрамгызы прокомментировала этот вопрос, передает АПА.

По ее словам, согласно действующему законодательству регулирование цен на лекарственные средства, прошедших госрегистрацию, осуществляется Тарифным (Ценовым) Советом.

Она также добавила, что продажа лекарственных средств, прошедших госрегистрацию, по цене, отличной от утвержденной, запрещена, и это влечет ответственность.

Было отмечено, что при выявлении случаев продажи лекарств по завышенной цене, следует обратиться на горячую линию Службы (498-15-01/04).

В случае выявления нарушений в ходе мониторингов будут приняты строгие меры ответственности, предусмотренные законодательством.

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