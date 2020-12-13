С сегодняшнего дня ужесточается карантинный режим. Решение об этом принял 8 декабря Оперативный штаб при Кабинете Министров.

В период ужесточенного режима карантина в Азербайджане с 06:00 14 декабря будет применяться система СМС-разрешений.

В период ужесточенного карантинного режима лица, работающие в соответствующих структурах, определенных перечнем, составленным на основании решения Кабинета министров Азербайджанской Республики, смогут передвигаться по служебному удостоверению, а также после внесения в портал icaze.e-gov.az информации с использованием электронной подписи работодателя.

С 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года в стране будут применены ограничения в передвижении в 5 городах и 12 районах: в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков).

Ограничение на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене продлено до 06:00 31 января 2021 года.

В связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника граждане должны обращаться в Колл-центр «102» Министерства внутренних дел.

На всей территории Азербайджана в субботние и воскресные дни ограничения на работу общественного транспорта продлеваются до 06.00 31 января 2021 года.

С учетом влияния введенных с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года ограничений на экономическую активность, около 600 тысяч граждан, определенных в период предыдущего ужесточенного карантинного режима, получат единовременную материальную помощь в размере 190 манатов. В то же время предполагается оказание помощи предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших отраслях.

В период действия особого карантинного режима во всех закрытых и открытых местах по всей стране использование медицинских масок будет считаться обязательным.

В связи с ужесточением особого карантинного режима с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны за исключением сфер работ и услуг, определенных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики, работы и услуги в ряде сфер будут приостановлены.

Во всех торговых объектах разрешаются лишь услуги по доставке или онлайн-продажи.

Система СМС-разрешений применяется в следующих случаях:

— в связи с неотложной медицинской необходимостью или лечением по графику (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города, в случае необходимости межрайонного и междугородного перемещения учитывается расстояние между двумя адресами и продолжительность процедуры лечения, срок возвращения определяется справкой от врача и при необходимости предоставляется сотрудникам полиции);

— для приобретения продуктов питания и других товаров повседневного применения, лекарственных средств (разрешение выдается 1 раз в день на срок 3 часа, для использования госуслуг срок возвращения определяется справкой от госоргана).

Для участия в похоронах близкого родственника следует получить разрешение через 102 – «колл-центр» Службы управления дежурными частями МВД Азербайджана.

Перемещение лиц, имеющих билет на соответствующий рейс, из места жительства или пребывания допускается на основании их билета, въезжающих в страну через государственную границу — на основании штампа в паспорте.

С 00.00 14 декабря до 00.00 18 января деятельность салонов красоты и парикмахерских на всей территории страны прекращается.

Сотрудникам следующих государственных органов, принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства публичных юридических лиц, будет разрешено передвижение после внесения работодателем данных о них в портал icaze.e-gov.az:

1. Министерство транспорта, связи и высоких технологий

2. Министерство труда и социальной защиты населения

3. Министерство образования

4. Министерство экологии и природных ресурсов

5. Министерство экономики

6. Министерство финансов

7. Министерство сельского хозяйства

8. Министерство оборонной промышленности

9. Министерство энергетики

10. Министерство культуры

11. Министерство молодежи и спорта

12. Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев

13. Государственный комитет статистики

14. Государственный комитет градостроительства и архитектуры

15. Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей

16. Государственный комитет по работе с религиозными структурами

17. Государственный комитет по работе с диаспорой

18. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

19. Агентство пищевой безопасности

20. Государственное агентство по туризму

21. Агентство интеллектуальной собственности

22. Государственное агентство жилищного строительства

23. Государственное рекламное агентство

24. Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ)

25. Центральный банк, принадлежащие государству банки

26. Государственный нефтяной фонд

27. Городские и районные органы исполнительной власти

28. Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер»

29. Управление Приморского бульвара

30. Государственный экзаменационный центр

31. Счетная палата

32. Ипотечный и кредитно гарантийный фонд

33. Фонд страхования вкладов

34. Фонд социального развития вынужденных переселенцев

35. АО «Азерконтракт»

36. ЗАО «Аграркредит»

37. ОАО «Азерсу»

38. ПО «Азеригаз»

39. ОАО «Азеришыг»

40. ОАО «Азерэнержи»

41. ОАО «Азеристиликтеджхизат»

42. Государственная нефтяная компания (ее дочерние компании и совместные предприятия)

43. ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»

44. ЗАО «AzerGold»

45. АО «Азераграртикинти»

46. ОАО ​»Азербайджанская промышленная корпорация»

47. ОАО «Азеркосмос»

48.ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

49. ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

50. ЗАО «Азербайджанcкие авиалинии»

51. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

52. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана

53. Бакинское транспортное агентство

54. ЗАО «Бакинский метрополитен»

55. ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт»

56. Государственное морское агентство

57. Государственное агентство гражданской авиации

58. Производственное объединение Гянджинский автомобильный завод

59. ООО «Азерпочт»

60. ООО «Азтелеком»

61. ООО «АзИнТелеком»

62. ООО «Бакинская телефонная связь»

63. Государственная служба автомобильного транспорта

64. Центр подсчета данных министерства транспорта, связи и высоких технологий

65. ООО «Azercell Telecom»

66. ООО «Bakcell»

67. ООО «AzerFon»

68. Учреждения социального обслуживания и социальной реабилитации министерства труда и социальной защиты населения

69. Работники социальных служб министерства труда и социальной защиты населения

70. Предприятия по сбору и утилизации бытовых отходов.

В период ужесточенного карантинного режима также будет разрешена деятельность такси.

Передвижение сотрудников частных юридических лиц и физических лиц и их работников, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, будет разрешено после внесения работодателем информации о них на портале «icaze.e-gov.az» с использованием усиленной электронной подписи.

Будет разрешена работа продовольственных магазинов (супермаркетов, рынков) и аптек.

Minval.az