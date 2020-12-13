Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана. Международное сообщество, а также Россия признают территориальную целостность Азербайджана, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.

Скрывающиеся в лесах и совершившие провокацию в районе Гадрута армянские незаконные вооруженные формирования должны рассматриваться как международные террористы — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az