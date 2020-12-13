«Армения будет прибегать к любым провокациям для того, чтобы вовлечь Россию в активную фазу конфликта».

Об этом заявил известный российский политический эксперт, доктор исторических наук Александр Сытин.

Он отметил, что абсолютно согласен и поддерживает официальную позицию Азербайджана в связи с нарушением перемирия в Нагорном Карабахе: «Я с самого начала говорил и писал о том, что Армения пойдет на любые провокации для того, чтобы вовлечь Россию в активную фазу конфликта. Говорят, что армяне бегут из Карабаха, так как боятся того, что сделают им азербайджанцы. Отвечаю, таков армянский народ, они всегда чего-то боятся. Они все 100 лет боятся точно так, как начали бояться в 1915 году. Спрашивают, вы отрицаете право народов на самоопределение? Отвечаю: я отрицаю. Спрашивают, тогда кому принадлежат Приднестровье, Донбасс, Крым? Отвечаю, Приднестровье принадлежит Молдове, Донбасс – Украине. Моя позиция по Крыму известна еще с его присоединения. Сейчас не буду обнародовать эту позицию, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Этот вопрос сам по себе является провокационным» (цитата по АПА).

Minval.az