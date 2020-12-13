В Азербайджане зарегистрирован 4451 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 4283 человека излечились и были выписаны домой.

Как говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине, скончались 39 человек с положительным тестом на коронавирус.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 175874 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 111918 человек вылечились, 1922 скончались, число активных больных – 62034.

За последние сутки проведено 15059 тестов на коронавирус, за минувший период – 1953303 теста.

Minval.az