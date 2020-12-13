Скончалась учредитель и руководитель клиники Ömür, врач-гинеколог Гюльнара Султангызы.
Об этом сообщили ее близкие, уточняет «Репорт».
Сообщается, что причиной смерти Г.Султангызы стал коронавирус.
Скончалась учредитель и руководитель клиники Ömür, врач-гинеколог Гюльнара Султангызы.
Об этом сообщили ее близкие, уточняет «Репорт».
Сообщается, что причиной смерти Г.Султангызы стал коронавирус.
Дата: 2020/12/13 14:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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