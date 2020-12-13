Скончалась учредитель и руководитель клиники Ömür, врач-гинеколог Гюльнара Султангызы.

Об этом сообщили ее близкие, уточняет «Репорт».

Сообщается, что причиной смерти Г.Султангызы стал коронавирус.

Minval.az