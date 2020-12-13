Мероприятия психологической поддержки в поствоенный период, оказываемые Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, охватывают в том числе семьи пропавших без вести военнослужащих.

Как говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и коммуникациям министерства, за последние дни группы психологов и психиатров Агентства встретились с семьями 19 пропавших без вести военнослужащих из Баку, Абшерон, Сумгайыт, Губа, Хачмаз, Газах, Гянджа, Товуз, Шамаха, Масаллы и Физули. Ведется работа с 13 семьями, нуждающимися в психологической помощи.

Кроме того, Агентство продолжает оказывать психологическую поддержку семьям шехидов, раненых на войне и их семьям. В случае необходимости также проводятся психокоррекционные занятия.

Служба психологической поддержки организации «Онлайн» (050 406 75 85) также оказывает гражданам услуги психологической поддержки в соответствии с содержанием обращений.

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