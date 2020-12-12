В Министерстве внутренних дел внесли ясность в вопрос о наличии разрешения на автомобиль лиц, имеющих соответствующее разрешение на передвижение в период особого карантинного режима до 00:00 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районные-х центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков).

Как сообщили в МВД, в период ужесточенного особого карантинного режима лица, имеющие разрешение с портала «icaze.e-gov.az» либо sms-разрешение (по номеру 8103), могут пользоваться личным автомобилем или транспортным средством, которыми управляют по доверенности.

Для этого не требуется получение дополнительного разрешения. Перевозка лиц, не имеющих соответствующего разрешения, в данном автомобиле недопустима и несет юридическую ответственность.

Minval.az