В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 268 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 4 085, скончались 43 человека, сообщает Оперштаб при Кабинете министров.
В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 268 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 4 085, скончались 43 человека, сообщает Оперштаб при Кабинете министров.
Дата: 2020/12/12 18:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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