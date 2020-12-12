В освобожденном от оккупации Кяльбаджаре начала деятельность Государственная противопожарная часть

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает организацию местных структур на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, с 11 декабря 2020 года в городе Кяльбаджар начала свою деятельность Государственная противопожарная часть Пожарной Охраны Кяльбаджарского района. Часть оснащена соответствующей техникой и оборудованием для осуществления услуг на высоком уровне.

Напомним, ранее в городах Шуша, Физули, Джабраиль, Зангилан, Губадлы и поселке Гадрут Ходжавендского района начали функционировать местные структуры Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Minval.az