«С большим уважением мы чтим память нашего общенационального лидера. Построение азербайджанской государственности, создание сильного Азербайджана — это непосредственно почерк общенационального лидера», сказал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что приход к власти общенационального лидера по настоянию азербайджанского народа в условиях продолжающейся оккупации и агрессии Армении против Азербайджана укрепил государство: «И сегодня в основе наших побед лежит именно политика, заложенная общенациональным лидером. Эту политику успешно реализует президент Ильхам Алиев. Реальный результат этого мы увидели в 44-дневной битве. Наши земли были освобождены от оккупации, настал день, который ожидал каждый гражданин Азербайджана».

Minval.az