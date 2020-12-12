Азербайджан освободил свои земли от оккупации.
Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, такого понятия, как нагорно-карабахский конфликт, больше нет, сообщает Report..
Азербайджан освободил свои земли от оккупации.
Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, такого понятия, как нагорно-карабахский конфликт, больше нет, сообщает Report..
Дата: 2020/12/12 14:32
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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