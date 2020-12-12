«Ситуация в мире с вакцинами против коронавируса обнадёживающая. В Великобритании часть населения уже прошла вакцинацию. Вы знаете, что правительство Азербайджана также ведет переговоры с несколькими странами в этом направлении, и в ближайшее время начнется поставка вакцины в Азербайджан», сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что получение вакцины не означает полное устранение заболевания: «Наличие вакцины означает, что уже есть какой-то просвет. Однако не будем забывать, что ввоз вакцины в страну не положит конец заболеванию. Процесс вакцинации населения может занять много времени. В связи с этим важно соблюдать меры защиты», цитирует АПА.

Minval.az