В Азербайджане будет создан Научный центр по восстановлению постконфликтных территорий.

Это нашло отражение в «Плане мероприятий о задачах НАНА в связи с научно-исследовательскими работами по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана».

На очередном заседании президиума Академии был обсужден план мероприятий.

Выступая по этому вопросу, академик Иса Габиббейли отметил, что около 30 лет азербайджанские земли, находящиеся под оккупацией врага, подвергались серьезным антропогенным угрозам, социальная инфраструктура на этих территориях была разрушена, природный ландшафт серьезно деформирован.

Академик отметил, что Институт экономики имеет серьезный научно-исследовательский опыт по исследованию и прогнозированию постконфликтного восстановления территорий и с учетом принципов, принятых в этой области на международном уровне, было предложено создать в структуре заведения Научный центр постконфликтного восстановления территорий, пишет Report.

Minval.az