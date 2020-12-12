Среди населения распространены такие случаи, когда вместо жаропонижающих средств принимаются антибиотики.

Об этом сказала член рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

По ее словам, антибиотики — крайне тяжелые препараты, и пациентам категорически запрещается использовать их в домашних условиях без назначения врача.

«Не следует использовать антибиотики в профилактических целях. Повышенная температура тела не является показанием к их применению, прежде следует сдать анализ крови, провести другие обследования. Назначение антибиотиков должно быть обоснованным», — цитирует слова Мустафаевой Trend.

Специалист отметила, что при необоснованном приеме антибиотиков может развиться устойчивость организма к ним.

Minval.az