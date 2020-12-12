Директора двух институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) освобождены от занимаемых должностей.

Академик Тельман Алиев по собственному желанию освобожден от должности директора Института систем управления и назначен советником академии, сообщает Trend.

Другим решением Президиума НАНА академик-секретарь, член-корреспондент НАНА Аминага Садыгов назначен исполняющим обязанности директора Института систем управления. Также было принято решение утвердить академика Адиля Гарибова на должность академика-секретаря НАНА.

Кроме того, член-корреспондент академии Аловсат Гулиев освобожден от должности директора Института почвоведения и агрохимии, а на его место назначен академик Гариб Мамедов.

Minval.az