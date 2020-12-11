Сегодня исполняется 17-я годовщина со дня смерти экс-президента Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года в г.Нахчыван (Азербайджан).

В 1957 году окончил исторический факультет Бакинского госуниверситета.Дважды Герой Социалистического труда.

Награжден пятью орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Красной Звезды.

Удостоен высшей государственной международной награды Турции — Премии Ататюрка — «за заслуги в прекращении военных действий в армяно-азербайджанском конфликте и целеустремленную политику, направленную на урегулирование этого конфликта».

В апреле 2000 года Алиев был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.

С 1944-го — на работе в органах госбезопасности Азербайджана.

В 1967 году стал председателем республиканского КГБ. Через два года избран первым секретарем ЦК КП Азербайджана.

В 1964 — 67 годах являлся зампредседателя Комитета государственной безопасности Азербайджана.

1974 — 1979 гг. — заместитель Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. С 1982-го — член Политбюро ЦК КПСС.

1982 — 1987 гг. — первый заместитель Председателя Совета Министров СССР. В 1987 году — выведен из состава Политбюро ЦК КПСС.

1987 — 1988 гг. — государственный советник при Совете Министров СССР.

В 1990 году вышел из рядов коммунистической партии.

В 1991 году избран председателем парламента Нахчыванской Автономной Республики и заместителем председателя азербайджанского парламента.

1992 — 1993 гг. — возглавлял партию «Новый Азербайджан».

В 1993 году — председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики, одновременно исполнял обязанности Президента Азербайджанской Республики.

С 3 октября 1993 года — президент Азербайджана.

11 октября 1998 года во второй раз был избран президентом Азербайджанской Республики.

Являлся Главнокомандующим Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

21 апреля 2003 года Алиеву дважды становилось плохо во время выступления по случаю 30-летия военного училища имени Джумшуда Нахичеванского.

3 мая Алиев был срочно доставлен из Баку в Анкару в Военно-медицинскую академию «Гюльханэ» в связи с резким ухудшением здоровья.

В мае 2003 года Алиев стал кавалером высшего ордена России — Андрея Первозванного.

2 октября 2003 года Гейдар Алиев отказался от участия в выборах президента Азербайджана. В своем обращении президент Азербайджана заявил о снятии своей кандидатуры в пользу премьер-министра Ильхама Алиева, являющегося его сыном.

12 декабря 2003 года скончался в Кливлендской клинике, штат Огайо, США.

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