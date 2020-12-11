Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поможет Пакистану выйти из природного газового кризиса в стране.

Cкорее всего, в январе 2021 года Пакистан может столкнуться с серьезным газовым кризисом, отмечает «Репорт».

Причиной этого является отсутствие предложений со стороны международных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) на первую половину января следующего года или же предложения по более высоким ценам.

Пакистан уже открыл торги на импорт СПГ-грузов в январе-феврале следующего года и определил победителей.

Предложенная SOCAR цена составила 20,4832% по отношению к цене нефти марки Brent. Срок поставки СПГ компанией определен с 29 января по 1 февраля.

Minval.az