Обнародованы кадры, демонстрирующие историческую церковь Газанчы, которая находится в Шуше. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Обнародованы кадры, демонстрирующие историческую церковь Газанчы, которая находится в Шуше. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2020/12/11 23:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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В Азербайджане отменено военное положение. Соответствующий указ подписал 11 декабря 2020 г президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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