Военный эксперт Михаил Ходарёнок в рамках программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» дал комментарий по поводу Парада Победы, который прошёл в Баку 10 декабря.
Военный эксперт Михаил Ходарёнок в рамках программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» дал комментарий по поводу Парада Победы, который прошёл в Баку 10 декабря.
Дата: 2020/12/11 22:24
Раздел: Азербайджан, Мнения
Просмотров:
526
В Азербайджане отменено военное положение. Соответствующий указ подписал 11 декабря 2020 г президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Черный день в истории Азербайджана
Пакистан может столкнуться с серьезным газовым кризисом
Развитие спортивной инфраструктуры на освобожденных землях улучшит результаты на международной арене
Обнародованы кадры, демонстрирующие историческую церковь Газанчы
Одновременно российская сторона приняла около 400 своих граждан
Документ, который армяне и проармянские силы стремились принять, подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана
Это была уже война 21 века с участием дронов, беспилотников и так далее
Рассказывает военнослужащий Пярвиз Алиев