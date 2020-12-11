Карабах, оккупированный армянскими боевиками почти 30 лет назад, освобожден азербайджанским народом. Армения проиграла войну, которая была совершенно не в интересах армянского народа. Без войны можно было добиться гораздо больших результатов, мирным путем, в том числе и в Карабахе, чем они сейчас получили. Азербайджан одержал справедливую победу в этой войне. Великая Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне изменит историю всего человечества.

Об этом в ходе прошедшей 11 декабря в Баку встречи с представителями ведущих отечественных СМИ и деятелями общественности Азербайджана заявил известный российский политический журналист Максим Шевченко.

По его словам, за эти 44 дня боевых действий в Карабахе Азербайджанская армия продемонстрировала способность решать самые сложные задачи, применяя самое современное вооружение: «Азербайджанские войска смогли занять позиции вдоль обороны, которые укреплялись десятилетиями. Это армия, с которой нельзя не считаться», — добавил российский журналист.

Известный политолог подчеркнул, что проблема сама по себе разрешилась: «А вот проблема претензий армянства глобального на какую-то священную империю в границах Тиграна Великого, эта проблема, я думаю, не разрешилась совершенно, судя по высказываниям олигархов, как Габрелянов и прочих пропагандистов этого шовинистического направления. Считаю, что это не в интересах армянского народа. В интересах армянского народа иметь добрососедские, мирные, взаимовыгодные отношения с Азербайджаном, Турцией, Россией, Грузией, Ираном и с другими государствами».

Эксперт подчеркнул, что ключевую роль в урегулировании карабахского вопроса сыграла Россия. Были также подчеркнута исторически дружеские отношения между Россией и Турцией, отношениям с которой Россия придает большое значение: «Истоки этой дружбы начались еще с 20-х годов прошлого века, когда руководителем Турции был Мустафа Камаль Ататюрк».

Minval.az