Азербайджан подтвердил обнаружение южноамериканской томатной моли на своих агропредприятиях по выращиванию томатов, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров замруководителя службы Юлии Швабаускене с председателем агентства по пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

На них обсуждались вопросы, связанные с введенным Россией с 10 декабря запретом на ввоз азербайджанских томатов и яблок из-за обнаружения в них опасных вредителей — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Азербайджанская сторона уведомила о проведении мониторинга территории республики по этим карантинным объектам. Россельхознадзор ожидает от азербайджанских коллег результатов расследования каждого случая обнаружения вредителей, а также предлагает Баку проработать вопрос по применению принципа регионализации при поставках томатов и яблок из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает поставки продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Minval.az