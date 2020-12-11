Согласно поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой группа специалистов начала работу над проектом по восстановлению разрушенных армянами религиозных памятников и мечетей на освобожденных от оккупации территориях.

Руководитель австрийской компании Atelier Erich Pummer GesmbH, архитектор Эрих Пуммер посетил Агдамскую мечеть и провел оценивание ее нынешнего состояния.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева начал реализацию проекта по восстановлению религиозных памятников и мечетей на территории Карабаха, являющихся национальным достоянием азербайджанского народа. В рамках проекта с участием местных и зарубежных специалистов будут проведены восстановление, консервация и реконструкция наших святилищ в регионе. Уже началась соответствующая работа по восстановлению религиозных святынь, разрушенных в городе Шуша и Агдамском районе за годы оккупации.