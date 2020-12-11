Село Сагиян Шамахинского района предлагается переименовать в село Гюнешли.
Соответствующий проект включен в повестку онлайн-заседания комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, которое состоится 14 декабря, пишет АПА.
Село Сагиян Шамахинского района предлагается переименовать в село Гюнешли.
Соответствующий проект включен в повестку онлайн-заседания комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, которое состоится 14 декабря, пишет АПА.
Дата: 2020/12/11 17:06
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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