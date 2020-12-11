Продолжается обновление автобусного парка для удобства граждан, оказания им качественных и безопасных пассажирских услуг.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, за последние 5 лет было обновлено 40% автобусного парка столицы. Отмечается, что по поручению президента за истекший период было закуплено и введено в эксплуатацию 603 современных пассажирских автобуса средней и большой вместимости. В этом году было закуплено еще 115 автобусов, 80 из которых уже находятся в Баку. 35 9-метровых автобусов будут доставлены в ближайшее время.

В соответствии с поручением главы государства, будет закуплено еще 320 автобусов средней и большой вместимости. В связи с этим 10 декабря на церемонии, организованной с участием президентов Азербайджана и Турции, было подписано соглашение между Бакинским транспортным агентством и компанией «BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret».

Minval.az