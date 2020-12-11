Потребители в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 644,7 млн манатов ($379,2 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству «Интерфакс -Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 1,8% или на сумму 644,7 млн манатов», — сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 41,9%.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В минувшем году в Азербайджане объемы розничной продажи фармацевтической продукции составили 528,1 млн манатов.

Minval.az