Минобороны показало видеокадры из села Паправенд Агдамского района.
Минобороны показало видеокадры из села Паправенд Агдамского района.
Дата: 2020/12/11 15:01
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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