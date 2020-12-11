Драматургия парадов — особое искусство. Здесь имеет значение все — и шаг парадных «коробок», и то, какие именно подразделения будут в нем участвовать, и какое оружие будет продемонстрировано.

10 декабря в Баку, на площади Азадлыг, состоялся военный парад — в честь победы в Отечественной войне. Где было все: и боевые подразделения азербайджанской армии, включая и секретные, те, что ранее на парадах не демонстрировались, оружие, и самое главное, трофейная армянская военная техника — танки, штабные автомобили, установки залпового огня…Состоявшийся 10 декабря в Баку военный парад в честь победы в Отечественной войне, кроме всего прочего, ознаменовался беспрецедентным вниманием журналистов, экспертов и аналитиков «третьих стран. «Под лупой» изучалось все. Но, как отметил российский военный журналист Павел Фельгенгауэр, «только что закончившаяся война говорит сама за себя. Это гораздо важнее, чем парад».

И вот с учетом итогов войны президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев в своем выступлении не только напомнил, что Зангезур, Гейча и Иреван — это исторические азербайджанские земли, но и отметил: «Во время войны я говорил, что наш железный кулак олицетворяет и наше единство, и нашу силу. Этот железный кулак сломал врагу хребет, разбил его голову. Сегодня мы отмечаем этот праздник как народ-герой. Победоносная Азербайджанская армия выполнила свою историческую миссию, нанесла Армении поражение. Армянской армии, можно сказать, нет, она уничтожена. Если после этого армянский фашизм вновь поднимет голову, то итог будет таким же. Железный кулак Азербайджана вновь сломает им хребет». В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Армении «взяться за ум». «Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — цитируют его заявление СМИ многих стран.

А это уже недвусмысленный месседж: Армению президенты Азербайджана и Турции призвали одуматься, отказаться от агрессивной риторики хотя бы после проигранной войны, приступить к выстраиванию цивилизованных отношений с соседями и отказаться от попыток реванша.

А вот реакция армянской стороны оказалась по меньшей мере примечательной. Одной из первых отреагировала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян. Которая истерично требует «самоопределения для Арцаха», бьется в истерике у микрофона: как это так — Эрдоган в своей речи вспомнил Энвера-пашу?!!! — и возмущается: «Разговор с армянским народом с позиций угроз достойно осуждения и не может привести к долгосрочной стабильности на Южном Кавказе».

И как это понимать?

В самом деле, того, что азербайджанский парад победы в Ереване «отсмотрят» самым внимательным образом, следовало ожидать. И эпитетов вроде «день позора для Армении», честно говоря, тоже. Слишком уж много было «уколов в самолюбие», от установленного на грузовике стенда с номерами армянской военной техники и надписью «Карабах — это Азербайджан!» до демонстрации трофейных танков, РСЗО и штабных автомобилей, с «родными» бортовыми номерами и опознавательными знаками. Но одно дело — эмоции. И другое — официальные заявления. Которые вряд ли объясняются тем, что у госпожи Геворкян «девичья память», она честно забыла, как министр обороны Армении Давид Тоноян обещал «новую войну за новые территории» и как армянское руководство совершенно не стеснялось озвучивать угрозы в адрес Азербайджана. Тем более вряд ли стоит всерьез полагать, будто бы госпожа Геворкян уверена, что изучать собственную историю Турция обязана исключительно с учетом ереванских капризов. Важно другое: «микрофонная истерика» Мане Геворкян — это прямое продолжение скандальных заявлений Ара Айвазяна, главы МИД Армении, который тоже требовал «самоопределения для Арцаха» и даже пытался вбросить тему «оккупированных территорий». То есть речь идет не об отдельных заявлениях, а о выбранной политической линии.

А это значит, что нынешний удар «железного кулака» по Армении, вполне возможно, не последний. И опять — по вине самой же армянской стороны.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az