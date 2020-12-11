Президент Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений «в структуру Службы внешней разведки Азербайджанской Республики», «предельную штатную численность военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и сотрудников, принимаемых на работу в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики» и «списке высших воинских званий в Службе внешней разведки Азербайджанской Республики».

В указе говорится: Утвердить изменения «в структуре Службы внешней разведки Азербайджанской Республики», «предельной штатной численности военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и сотрудников, принимаемых на работу в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики» и «списке высших воинских званий в Службе внешней разведки Азербайджанской Республики».

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

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