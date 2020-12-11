В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении первого заместителя главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Таджеддина Новрузова и заведующего отделом территориального управления Натига Керимова.
Представления были удовлетворены.
Срок ареста обоих лиц продлен.
Отметим, что в ходе операции, проведенной в августе этого года Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в Исполнительной власти Кюрдамирского района, наряду с главой исполнительной власти Джейхуном Джафаровым были задержаны его первый заместитель Таджеддин Новрузов и заведующий отделом территориального управления Натиг Керимов.
Против Т.Новрузова и Н.Керимова было выдвинуто обвинение по статьям УК 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой заговорщиков или организованной группой) и 311.3.3 (получение взятки – в крупных размерах), сообщает АПА.