В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении первого заместителя главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Таджеддина Новрузова и заведующего отделом территориального управления Натига Керимова.

Представления были удовлетворены.

Срок ареста обоих лиц продлен.

Отметим, что в ходе операции, проведенной в августе этого года Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в Исполнительной власти Кюрдамирского района, наряду с главой исполнительной власти Джейхуном Джафаровым были задержаны его первый заместитель Таджеддин Новрузов и заведующий отделом территориального управления Натиг Керимов.

Против Т.Новрузова и Н.Керимова было выдвинуто обвинение по статьям УК 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой заговорщиков или организованной группой) и 311.3.3 (получение взятки – в крупных размерах), сообщает АПА.

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