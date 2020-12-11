Баку предложит Москве конкретные схемы урегулирования проблемы с поставками томатов, в частности, разделение производителей по регионам внутри страны; надеется на положительный исход переговоров, ведь время еще есть — пик поставок приходится на март-июль, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз в страну азербайджанских томатов и яблок, объяснив это наличием вредителей в продукции — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Глава ведомства Сергей Данкверт накануне сообщал, что Россельхознадзор в рабочем режиме обсуждает с Азербайджаном вопрос поставок растительной продукции в РФ.

«Переговоры ведутся между соответствующими структурами, это Госагентство по продовольствию и Россельхознадзор. Баку предлагает конкретные схемы урегулирования проблемы, согласно которым в первую очередь добросовестные производители не станут жертвой недобросовестных», — сказал собеседник агентства.

«В частности речь идет о разделении производителей по регионам внутри страны. Азербайджан является географически диверсифицированной страной, томаты выращиваются и поставляются практически повсеместно, а это 9 климатических зон», — пояснил он.

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