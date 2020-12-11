Вносятся изменения в закон «О страховании вкладов».

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса законопроект был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Согласно предлагаемым изменениям в закон «О страховании вкладов», по истечении срока действия закона «О полном страховании вкладов» размер компенсации по страхованию вкладов предлагается увеличить более чем в три раза. Другими словами, с 5 апреля следующего года предлагается увеличить сумму компенсации по защищенным вкладам физических лиц с 30 тысяч манатов до 100 тысяч манатов. Также будут застрахованы депозиты физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, на сумму не более 20 тыс. манатов, сообщает АПА.

Minval.az