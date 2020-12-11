В связи с Днем памяти в Азербайджанской Республике вносятся изменения в Трудовой кодекс.

Это нашло отражение в законопроекте, внесенном в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса и обсужденном в первом чтении.

Согласно статье 106.1 Трудового кодекса (День памяти в Азербайджанской Республике), ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться День памяти шехидов, погибших за освобождение оккупированных земель Азербайджанской Республики.

Отметим, законопроект исходит из распоряжения президента Ильхама Алиева «Об учреждении Дня памяти в Азербайджанской Республике» от 2 декабря 2020 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении, сообщает АПА.

Minval.az