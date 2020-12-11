В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 112 от 25 марта 2020 года и распоряжением от 1 апреля 2020 года Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию в октябре 2 медицинским работникам, работающим в частных медицинских учреждениях, привлеченным к борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), была выплачена срочная надбавка и 38 волонтерам — премии.

Как сообщили в агентстве, в соответствии с соответствующим постановлением Кабинета Министров размер срочной надбавки к заработной плате работников частных медицинских учреждений, привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVID-19, определен в размере 3, 4 и 5 месячных должностных окладов. Согласно решению, 2 медицинским работникам, работающим в частных медицинских учреждениях, в октябре выплачена срочная надбавка в размере 5,6 тыс. манатов пропорционально отработанному времени/часу.

Согласно указанному распоряжению, 38 волонтерам в октябре выплачены премии в размере 9.5 тысяч манатов при условии ежемесячной выплаты 250 манатов. С этой суммы не предусматриваются удержания по заработной плате, передает АПА.

Minval.az