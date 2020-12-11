В прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 179.2.4 (присвоение) УК, ведется следствие по факту присвоения Пашаевым Фарманом Мухаммедали оглу денег жителей Евлахского района Эльмиры Садыговой и ее брата Акпера Исмаилова.

Согласно сообщению прокуратуры Евлахского района, в ходе предварительного следствия были выявления обоснованные подозрения в том, что Фарман Пашаев (1973 г.р.) мошенническим путем присвоил 11 тыс. манатов, принадлежащих жительнице Евлаха Эльмире Садыговой, и 81 900 манатов, принадлежащих Акперу Исмаилову.

Действия Фармана Пашаева классифицированы по статье 178.3.2 (Мошенничество) Уголовного кодекса, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Дело направлено в отдел полиции Евлахского района для продолжения расследования.

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