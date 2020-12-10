Победа в нагорно-карабахском конфликте расширила границы Азербайджана, ранее оккупированные Арменией, а наличие в Карабахе российских миротворческих войск фактически увековечило эти завоевания. Подписание соглашения о прекращении огня совпало с уходом с азербайджанского нефтегазового рынка американских компаний ExxonMobil и Chevron, что открывает новые возможности для российских сырьевых концернов. О новых перспективах нефтяников из России на Южном Кавказе пишет «Репортер» со ссылкой на интернет-портал OilPrice.com.

Прежде всего, на азербайджанскую нефть рассчитывает российская корпорация «Лукойл», которая совместно с азербайджанской госкомпанией SOCAR начнет энергетический проект по разработкам нефтяных месторождений. Не в последнюю очередь эта корпорация обеспечит себе шансы выхода на сырьевой рынок Азербайджана благодаря ее главе Вагиту Алекперову – этническому азербайджанцу, который некогда учился в Азербайджанском нефтяном госуниверситете.

Особый интерес для «Лукойла» представляет Нахчыванское месторождение. Концерн также выразил заинтересованность в участии в проекте «Умид-Бабек», запасы которого оцениваются в 500 млрд кубометров газа, а также около 1 млрд баррелей конденсата.

«Ближайшие месяцы могут принести новости о дальнейшем проникновении России в азербайджанскую нефтедобывающую индустрию», – полагают американские эксперты.

Таким образом, непринятие Москвой чьей-либо стороны в боевом противостоянии в Нагорном Карабахе, а также гарантия азербайджанских границ расширяет ареал действия российских нефтяных гигантов – прежде всего «Лукойла», давно имеющего свои бизнес-интересы в каспийском регионе.

Minval.az