Азербайджан провёл блестящий парад Победы, посвященный освобождению своих территорий от вражеской оккупации.

Об этом заявил российский эксперт-международник Евгений Михайлов.

«Тысячи воинов Азербайджана и братской Турции прошли по улицам Баку. Очень приятно было наблюдать как население столицы приветствовало освободителей. Этот день запомнится навеки в памяти народа и станет напоминанием агрессорам о том , что лучше не давать повода повторяться подобным торжествам и не пытаться нападать на республику».

Эксперт также назвал знаковым демонстрацию на параде стены с номерными знаками вражеской военной техники.

«Это посыл тем, кто сделал подобную стену в Карабахе из номеров гражданских автомобилей мирных азербайджанцев, убитых и изгнанных с родных земель. Весьма красноречивое напоминание о том , что кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет», — заключил Е. Михайлов, слова которого приводит «Репорт».

Minval.az