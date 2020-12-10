Турция сегодня под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана превращается в силовой центр на мировой арене, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Турция защищает право и справедливость во многих странах мира, интересы угнетенных народов и восстанавливает справедливость и международное право. Сегодня Турция под руководством Эрдогана является примером для многих стран мира. Примером независимости, храбрости и отваги. Турция превращается в силовой центр на мировой арене», — сказал Алиев в четверг в Баку в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с турецким лидером.

По словам Алиева, Турция также является примером развития в мире.

«Подписанные сегодня соглашения предоставят Азербайджану продукцию развитой турецкой промышленности. И сегодняшние документы занимают лишь небольшую часть среди подписанных за последние годы. Знаменитые «Байрактар» (БПЛА), являющиеся продукцией турецкой оборонной промышленности, стали причиной больших изменений во время войны в Карабахе и сыграли важную роль в наших успехах. Весь мир в очередной раз увидел талант и мысль турецкого народа и развитость турецкой промышленности», — добавил президент Азербайджана (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az